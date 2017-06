E3-Überraschung von Ubisoft - Drei Spiele am Wochenende kostenlos spielen

Kurz vor dem offiziellen Start der diesjährigen E3 in Los Angeles hat Ubisoft ein kleines Geschenk: Gleich drei Spiele gibt's am Wochenende zum kostenlosen Ausprobieren.

Die Aktion beginnt am 9. Juni 2017 um 18:00 Uhr und läuft bis zum 12. Juni um 21:00 Uhr. In dieser Zeit haben Sie unter anderem die Möglichkeit, sich den Online-Shooter The Division etwas genauer anzusehen. Wer nicht so sehr auf Baller-Action steht, kann sich in Steep die virtuellen Berghänge hinabstürzen oder in Trials Fusion seine Geschicklichkeit auf dem Motorrad unter Beweis stellen.

Einzige Bedingung, um die drei besagten Spiele kostenlos nutzen zu können, ist ein aktives UPlay-Konto. Wer einen solchen Account noch nicht hat, kann sich auf der offiziellen Webseite kostenlos registrieren und dann sofort loslegen.

Übersicht zum UbiE3 Free Weekend

The Division: Last Stand - Screenshots aus dem letzten DLC ansehen