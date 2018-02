Eine Reihe betrüblicher Ereignisse - Netflix-Serie endet nach der 3. Staffel

Im März gibt es Nachschub für Serienfans von Eine Reihe betrüblicher Ereignisse: Netflix hat erst kürzlich einen ersten Trailer für die 2. Staffel veröffentlicht. Eine dritte Staffel ist bereits in Planung.

Doch danach soll Schluß sein, sagt Neil Patrick Harris als Hauptdarsteller und Produzent der Serie. Da die Serie auf der gleichnamigen Buchreihe von Lemony Snicket basiert, wird die dritte Staffel die Vorlage abschließen, bestätigte der Olaf-Darsteller gegenüber TVGuide.com:

"Wir haben uns absichtlich sehr nah an die Buchvorlage gehalten. Wir haben ein paar Charaktere hinzugefügt, die nicht in den Büchern sind und ein paar Lieder dazu gedichtet, die man wohl nicht in die Bücher hätte packen können. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns an das gehalten, was bereits funktioniert hat."

Netflix-Serie geht im März mit der 2. Staffel weiter

Die erste Staffel von Eine Reihe betrüblicher Ereignisse (A Series of Unfortunate Events) umfasst bereits die ersten vier Bände der 13-teiligen Buchreihe (1999-2006) und erzählt von den Abenteuern der Geschwister Baudelaire, die ihr Erbe vor dem finsteren Grafen Olaf schützen müssen.

Die 2. Staffel der Serie wird am 30. März auf Netflix fortgesetzt.

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Malina Weissman als Violet Baudelaire, Louis Hynes als Klaus Baudelaire, Patrick Warburton als Lemony Snicket, K. Todd Freeman als Arthur Poe und natürlich Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) als Graf Olaf.