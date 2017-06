Elex - Finaler Release-Termin offiziell bestätigt

Nach kleineren Missverständnissen und einem Leak ist der finale Erscheinungstermin für Elex jetzt in Stein gemeißelt: Das Open-World-Rollenspiel erscheint am 17. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Einen hübschen Render-Trailer mit dem bestätigten Datum gibt's ebenfalls:

Elex ist das neue große Rollenspiel der Gothic-Erfinder: Der Spieler betritt eine düstere Science-Fantasy-Welt, die durch eine apokalyptische Katastrophe ihren zivilisatorischen Fortschritt verloren hat. Auch wenn die Story theoretisch in der Zukunft spielt und diverse Sci-Fi-Elemente enthält, sehen viele Regionen (ähnlich wie bei Horizon: Zero Dawn) aus wie ein mittelalterliches Panorama. Zentrum der Handlung ist das mysteriöse Mineral Elex, das als Droge konsumiert werden kann und auf Dauer Menschen ihrer Emotionen beraubt.

Wir in der Redaktion haben mittlerweile mehrere Gelegenheiten wahrgenommen, Piranha Bytes Rollenspiel anzuspielen und uns ausführlich mit dem Kampsystem zu beschäftigen. Außerdem können wir skizzieren, wie die Idee hinter Elex entstanden ist - und ob wir uns überhaupt auf das Spiel freuen.

