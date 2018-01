Fortnite-Entwickler Epic Games übernimmt Cloudgine. Das gab der den Cloud-Physik-Entwickler auf seiner Website bekannt. Damit wechselt das Unternehmen, das an der Entwicklung der Zerstörungs-Orgie Crackdown 3 beteiligt ist, als hundertprozentige Tochtergesellschaft zu Epic. Nun soll die Technik für die Weiterentwicklung der Unreal Engine genutzt werden.

Man könnte befürchten, dass eine derart große geschäftliche Entscheidung wie die Übernahme durch Epic Games auch Einfluss auf das in der Entwicklung befindliche Crackdown 3 hat. Wie Windows Central berichtet, räumt ein Sprecher von Publisher Microsoft derartige Befürchtungen aber aus.

"Die Arbeit an Crackdown 3 wird fortgesetzt und ist von dieser Neuigkeit nicht betroffen. Wir freuen uns darauf, mehr [...] zu zeigen und die Fans Hand anlegen zu lassen, wenn Crackdown 3 später dieses Jahr erscheint."

Die Zerstörungs-Engine von Cloudgine ermöglicht die Berechnung von ungleich mehr dynamischen Objekten, indem es große Teile der Rechenarbeit in die Cloud auslagert. Beim kommenden Crackdown 3 wird das eindrucksvoll umgesetzt, indem Spieler eine ganze Stadt in Trümmer legen können.

Auch im folgenden Video wird die Technik präsentiert, diesmal aber in einem witzigen Szenario um eine Alien-Invasion. Der Titel wird von Cloudgine entwickelt und heißt They Came From Space. Im VR-PC-Crossplay spielen Oculus- und Vive-Spieler in der Rolle zerstörungswütiger Aliens gegen PC-Spieler, die das verhindern sollen.