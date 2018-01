Auf Facebook werden künftig Spiele der CS:GO Pro League und der ESL One gezeigt. Damit macht das soziale Netzwerk YouTube und Twitch in Sachen eSports Konkurrenz. Auf der offiziellen Webseite der ESL heißt es, dass der Wechsel zu Facebook ein wichtiger Schritt ist, damit die eSports-Zuschauerschaft wachsen kann.

Einer der wichtigsten Aspekte war die Einführung von Facebook Watch, einer eigenen Video-Plattform. Damit ist es möglich, Streams mit 1080p und 60 Bildern pro Sekunde zu übertragen. Auch VR wird unterstützt. Außerdem verspricht sich die ESL, dass Facebook in Zukunft Innovationen einbringt, welche die Streams für die Zuschauer attraktiver machen.

Offizielle Übertragungen werden auf Englisch und Portugiesisch sein. Den Anfang auf Facebook macht das Dota-2-Event ESL One Genting 2018, das vom 23. Bis 28. Januar in Malaysia stattfindet. Danach geht es mit Season 7 der CS:GO Pro League am 13. Februar weiter. Außerdem wird es eine wöchentliche Show zu Dota 2 geben.

Ein Facebook-Konto ist zum Zuschauen nicht notwendig und die Streams werden auch auf anderen Seiten verfügbar sein. Die Facebook-Seite der ESL One könnt ihr hier sehen.

Kritik von der Community

Die eSports-Fangemeinde auf Reddit reagiert eher mit Besorgnis auf diese Nachricht. Viele waren mit YouTube als Streaming-Plattform sehr zufrieden. Deshalb befürchtet die Community, dass die Zahl der Zuschauer durch den Wechsel zu Facebook sogar eher sinken wird.