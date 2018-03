Far Cry 5 - Alle Grafikeinstellungen in der Übersicht

In wenigen Wochen erscheint Far Cry 5 und wird höchstwahrscheinlich ein optisch sehr ansprechendes Montana auf den Bildschirm zaubern. Die Kollegen bei PC Gamer konnten sich die PC-Version in einem Preview-Build genauer anschauen und teilten mit, welche Grafikeinstellungen das Spiel zulässt. Da es sich noch nicht um die finale Fassung handelt, kann es aber noch zu Änderungen kommen.

Wie bei Ubisoft-Spielen mittlerweile üblich, gibt es wieder eine VRAM-Anzeige, die die Leistungsfähigkeit der Grafikkarte visualisiert. Ansonsten lassen sich die Frames auf 60 Bilder pro Sekunde festsetzen, oder aber ohne 60-FPS-Lock spielen. Mithilfe eines FOV-Sliders kann das Sichtfeld über die standardmäßigen 90 erhöht werden.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018.

Alle weiteren bekannten Grafikeinstellungen in der Übersicht: