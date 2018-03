Der kommende Shooter Far Cry 5 von Ubisoft steht auf der Liste vieler PC-Spieler weit oben und diejenigen, die RGB-beleuchtete Hardware von Corsair verwenden, können sich nun sogar noch etwas mehr auf den neuen Teil der Spiele-Reihe freuen.

Corsair und Ubisoft haben in einer Pressemitteilung eine »strategische Partnerschaft« angekündigt, durch die Far Cry 5 durch Beleuchtungseffekte unterstützt werden soll. Die Produkte der Corsair-RGB-Serie sollen für eine neue Stufe der Immersion sorgen und ihre Beleuchtung dynamisch an das Geschehen im Shooter anpassen.

Passende Beleuchtung zur Situation

In der Pressemitteilung ist von »35 In-Game-Beleuchtungs-Interaktionen« die Rede. Ganz egal, ob die Spieler nur die Welt erkunden, von Gegnern entdeckt wurden, um ihr Leben kämpfen, fischen oder einfach nur zusehen, was in Far Cry 5 so geschieht, die Corsair-Beleuchtung soll das Geschehen im Shooter anzeigen.

Für Corsair ist die Zusammenarbeit mit einem großen Publisher laut CEO Andy Paul ein Meilenstein, der den Kunden des Unternehmens noch mehr Vorteile bietet. Für Ubisoft betont Vize-Präsident Chris Early, dass der PC schon immer besonders wichtig für den Publisher war und durch die Integration in die Corsair-Software die Immersion in die Spielewelt auf eine neue Stufe angehoben wird.

Neue Software und Bundle-Aktion von Corsair

Eine neue Softwareversion von Corsair soll am 27. März 2018 veröffentlicht werden und dann zunächst Tastaturen, Mäuse, Headsets, Lüfter und Gehäuse-Beleuchtungen in Far Cry 5 unterstützen. Spätere Software-Versionen sollen dann auch weitere Corsair-Produkte entsprechend integrieren.

Neben der RGB-Beleuchtung im Spiel will Corsair auf seiner Webseite zwischen dem 23. März und 30. April 2018 Hardware-Bundles mit Far Cry 5 anbieten, wenn für mehr als 150 US-Dollar dort eingekauft wird. Ob dieses Angebot auch für deutsche Kunden gilt, ist noch unklar.