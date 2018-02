Mit Fear the Wolves erscheint 2018 ein Last-Man-Standing-Shooter des STALKER-Entwicklers Vostok Games, wie auf einer Presseveranstaltung des Publishers Focus Home Interactive verkündet wurde. Der Titel erscheint für PC und Konsolen; dem Release der PC-Version soll eine Early-Access-Phase vorausgehen.

Das ukrainische Entwicklerstudio realisiert mit Fear the Wolves ein Spiel, das für Endzeit-Romantiker und PUBG-Fans gleichermaßen verlockend klingen dürfte: Ein Battle Royale in der verstrahlten Zone von Tschernobyl.

Fear the Wolves setzt dabei auf bekanntes BR-Reglement. Man spielt allein oder in Teams gegen rund 100 Spieler und wird per Airdrop auf der Map abgesetzt. Dort sammeln die Spieler herumliegende Ausrüstung und kämpfen in einer sich verkleinernden Zone darum, als letzte Überlebende die Runde zu gewinnen.

Vostok würzen das Szenario noch mit verstrahlten Gebieten, Anomalien, mutierten Kreaturen und einem dynamischen Tag-Nacht-Wechsel sowie sich verändernden Wetterbedingungen. Damit sollen, anders als in vielen anderen Vertretern des Genres, auch PvE-Elemente den Spielern das Überleben erschweren.