FIFA 18 Icons - Alle neuen Ikonen und Infos im Überblick

Im Ultimate Team Modus von FIFA 18 werden wir erstmals auch auf dem PC legendäre Spieler wie Pelé und Diego Maradona nutzen können. Denn zu den Neuerungen von EAs Fußball-Simulation gehört dieses Jahr, dass die ehemals Xbox-exklusiven Spezial-Karten auch auf anderen Plattformen (PlayStation 4 und PC) verfügbar sind. Zudem erhalten sie einen komplett neuen Namen: FUT-Legenden heißen nun Icons.

In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zu den Icons in FIFA 18, zu allen neu angekündigten legendären Kickern im FUT-Modus und zur speziellen Icon-Edition des Spiels. Sobald weitere Ikonen von EA bekannt gegeben werden, aktualisieren wir diesen Artikel natürlich mit allen neuen Infos.

Das sind die neuen Icons in FIFA 18

Die ersten neuen Icons für FIFA 18 hat EA bereits bekanntgegeben. Neben Pelé, der schon in FIFA 17 zur Auswahl der FUT-Legenden gehörte, bekommen vier legendäre Kicker vollkommen neue goldene Ultimate-Team-Karten. Über ihre Spielerwerte und -Ratings ist bislang allerdings noch nichts bekannt.

Liste der neuen Icons:

Ronaldo

Diego Maradona

Thierry Henry

Lew Jaschin

Pelé

Mehr zu den einzelnen Ikonen und warum sie zu den besten Spielern aller Zeiten zählen, erfahren Sie in unserer Bildergalerie zu den Icons in FIFA 18.

FIFA 18 Icons - Die neuen Ikonen ansehen

Was sind FUT-Icons überhaupt?

Icons sind in FIFA 18 legendäre und ikonische Spieler, die heute nicht mehr als Profis aktiv sind. Mit den goldenen Spezial-Karten ermöglicht EA Sports FUT-Spielern, die besten Fußballer vergangener Zeiten in ihr Team aufzunehmen.

In FIFA 17 gab es insgesamt 76 Legenden im Ultimate-Team-Modus. Wir gehen davon aus, das alle diese Spieler auch in FIFA 18 übernommen werden dürften und zusätzlich zu den oben genannten neuen Icons noch einige weitere Neulinge dazu kommen werden. Bekommen können Sie die Ikonen über Kartensets, die seltene Spieler beinhalten können. Die Spielerwerte der FUT-Legenden in FIFA 17 lagen zwischen 86 und 95.

Alle Inhalte der FIFA 18 Icon Edition

Neben der Standard und der Cristiano-Ronaldo-Edition ist auch eine spezielle Icon Edition von FIFA 18 erhältlich. Darin sind etliche Extras für den Ultimate Team Modus und exklusive Vorbesteller-Boni enthalten: