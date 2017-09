FIFA 18 Ratings - Die 20 besten Mittelfeldspieler

Bald könnt ihr in FIFA 18 in eine neue Saison des Ultimate Team Modus starten und euch eure Traummannschaft zusammenstellen. Damit ihr euch schon vor Release des Spiels am 29. September auf eure FUT-Karriere vorbereiten könnt, haben wir für euch die 20 besten Mittelfeldspieler zusammengestellt.

Durch geschickte Einkäufe auf dem Transfermarkt oder mit einer guten Portion Glück beim Öffnen von Karten-Packs erhaltet ihr außerdem die besten Stürmer, Verteidiger und Torhüter für euer Ultimate Team. In dieser Liste findet ihr nun aber zunächst mal die stärksten Mittelfeldspieler mit den höchsten Ratings nach Einschätzung von EA Sports.

Die Top 20 Mittelfeldspieler aus FIFA 18

Platz 20: James Rodriguez vom FC Bayern München - 86

Platz 19: Cesc Fabregas vom FC Chelsea - 86

Platz 18: Isco von Real Madrid - 86

Platz 17: Radja Nainggolan vom AS Rom - 86

Platz 16: Andres Iniesta vom FC Barcelona - 87

Platz 15: Ivan Rakitic vom FC Barcelona - 87

Platz 14: David Silva von Manchester City - 87

Platz 13: Marek Hamsik vom SSC Neapel - 87

Platz 12: Christian Erkisen von den Tottenham Hotspurs - 87

Platz 11: Arturo Vidal vom FC Bayern München - 87