FIFA 18 - Britische Firma sucht Pro-Gamer, die für echtes Geld andere Spieler trainieren

Der Online-Multiplayer von FIFA wird Jahr für Jahr relevanter und erfreut sich wachsender Beliebtheit im E-Sports-Bereich. Besonders im Fokus steht dabei der Sammelkartenmodus Ultimate Team, der für EA inzwischen wichtiger als FIFA 18 selbst geworden ist.

Die britische Firma Bidvine versucht nun, Kapital aus der Popularität dieses FUT-Modus zu schlagen und hat einen Coaching-Service ins Leben gerufen. Hier können sich Spieler registrieren, um professionelle Trainer in FIFA 18 zu werden, die anderen virtuellen Kickern für echtes Geld FIFA-Nachhilfe geben.

Online-Nachhilfe für FIFA 18

Bidvine hat ein ähnliches Programm bereits für Call of Duty: WW2 entworfen und rekrutiert nun auch FIFA-Pros. Wer die spezifischen Voraussetzungen des Unternehmens erfüllt, kann hier durchschnittlich 15 britische Pfund pro Stunde verdienen, das sind umgerechnet circa 17 Euro.

Die Nachhilfestunden finden online statt. Entweder spielen Coach und Lehrling gegeneinander und analysieren das Spiel anschließend gemeinsam. Oder der Lehrer schaut sich die Partien seines Schützlings im Livestream an und gibt dabei hilfreiche Tipps, etwa für nützliche Angriffs- oder Verteidigungstaktiken.

Allerdings kann nicht jeder FIFA-18-Spieler Nachhilfelehrer werden. Wer ins Coaching-Programm des Unternehmens aufgenommen werden will, muss in Liga 1 der Online Seasons und/oder FUT kicken. Wer wiederum die Hilfe eines Coaches in Anspruch nehmen will, der muss auf der Homepage von Bidvine ein Formular ausfüllen, in dem er etwa angibt, ob er auf der PS4, Xbox One oder dem PC spielt und in welchem Bereich des Spiels er Hilfe braucht.

Auch in Deutschland ist es möglich, sich von Coaches den ein oder anderen nützlichen FIFA-Kniff beibringen zu lassen. Über die Seite eSports-highschool kann man sich beispielsweise von professionellen FIFA-Spielern coachen lassen. Günstig sind die individuellen Trainingsstunden allerdings nicht. Je nach Coach werden hier 35 bis 70 Euro pro Stunde verlangt.

Quelle: The Independent