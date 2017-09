Final Fantasy 15 - Nvidia-Trailer zeigt PC-Version in 4K mit 60 FPS

Grafikkartenhersteller NVIDIA und Publisher Square Enix zeigen in einem neuem Trailer, wie die kommende PC-Version das japanische Rollenspiel-Schwergewichts Final Fantasy 15 auf einem High-End-PC aussehen wird. Der weiter unten eingebundene YouTube-Trailer zeigt das Spiel in einer 4K-Auflösung mit kostanten 60 Frames pro Sekunde. Das bereits auf der Konsole sehr hübsche Spiel wirkt auf dem PC noch ein wenig beeindruckender.

Mehr zum Thema: Entwickler zu Nackt-Mods: »Das müssen die Spieler mit sich selbst ausmachen«

Zwar gab es bereits kurze Szenen in dieser »ultimate quality« zu bewundern, der neue Trailer zeigt aber ein etwas längeres, authentisches Gameplay der PC-Portierung:

Hajime Tabata, Director des Spiels bei Square Enix freut sich über die Zusammenarbeit und sagt:

"Mithilfe von NVIDIA erschaffen wir ein atemberaubendes, visuelles Erlebnis in der FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION, das dieser beliebten Marke gerecht wird. NVIDIA treibt die Innovationsgeschwindigkeit in unserer Industrie voran und das kommt Spielern wie Entwicklern zugute."

Die PC-Version von FF15 wird laut Herstellerinformationen folgende GameWorks-Technologien und Physiksimulationen enthalten:

• NVIDIA Flow – Für die Kreation von dynamischen, brennbaren Flüssigkeiten, Feuer und Rauch.

• NVIDIA HairWorks – Für die Kreation von dynamischen, lebensechten Haaren und Fellen für Charaktere, Tiere und Monster.

• NVIDIA ShadowWorks – Charaktere können Schatten auf sich selbst werfen.

• NVIDIA Turf Effects – Für die Kreation von dynamischem Gras und dynamischer Vegetation in der Spielwelt.

• NVIDIA VXAO – Für Tiefe und Realismus basierend auf den Physikprinzipien von Schatten und Licht. GeForce Experience-Tools für Aufnahmen und zum Teilen werden ebenfalls unterstützt:

• NVIDIA Ansel - ein Fotografie-Tool im Spiel, mit dem Spieler aus jedem Winkel Bilder schießen, diese mit Nachbearbeitungsfiltern anpassen, HDR-Bilder in HD-Formaten aufnehmen und Screenshots in 360-Grad über Smartphone, PC oder VR-Headset teilen können.

• NVIDIA ShadowPlay Highlights – nimmt automatisch die größten Leistungen des Spielers als Video und Screenshot auf und ermöglicht so nahtloses Teilen über soziale Kanäle.