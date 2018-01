Am 15. Februar startet mit »Age of Wolves« die Season 5 von For Honor. Erstmalig bekommt das Spiel dedizierte Server. Außerdem wurden ganze fünf Helden überarbeitet und einige neue Features hinzugefügt.

Erstmalig dedizierte Server

Neusynchronisation und Hostmigration adé. Zusammen mit dem Start von Staffel 5 gibt es dedizierte Server in For Honor. Dieses große Feature ist auch der Grund, wieso sich der Start von »Age of Wolves« hinausgezögert hat: Ubisoft musste einen Großteil der Architektur des Spiels ändern.

Balancing wichtiger als neue Helden

Das ist natürlich nicht die einzige Neuerung. Auch am Balancing schraubte der Entwickler und hat einige Charaktere gebufft: Kensei, Berserker, Conquerer, Highlander und Nobushi können ihren Feinden jetzt stärker einheizen.

Die Änderungen der ersten drei Helden sind umfangreicher. Nobushi und Highlander hingegen bekamen nur kleinere Änderungen. Etwas ernüchternd: Wegen der starken Änderungen an den existierenden Helden verzichtet Ubisoft darauf, mit Staffel 5 einen neuen hinzuzufügen.

Neuer Spielmodus und Gear-Refinement

Außerdem neu sind die drei Trainingsmodi, in denen die Spieler ihre Fähigkeiten offline verbessern können, bevor sie sich online in die PvP-Gefechte stürzen. In dem neuen Spielmodus kann man sich jederzeit verbessern. Denn es gibt nicht nur Training für Anfänger, sondern auch für fortgeschrittene Spieler.

Um schneller voranzukommen, kann man sich einen XP-Booster im Tausch für zerlegte Gegenstände holen. Außerdem lassen sich Gegenstände mit dem neuen Gear-Refinement aufwerten.

»Age of Wolves« wird zeitgleich für PC, PS4 und XBox One am 15. Februar erscheinen.

