For Honor - Neuer Patch bestraft endlich Rage Quitter

Auf den ersten Blick sieht Patch 1.08 nach einem recht routinierten Tweak-Paket für For Honor aus. Die einzelnen Klassen rund um Centurion, Shinobi und Friedenshüterin werden überarbeitet, es gibt einige visuelle Bugfixes auf den DLC-Karten, UI-Bezeichnungen bekommen eine Korrektur - aber am Ende der Patch Notes wartet eine besonders erfreuliche Nachricht: Für Rage Quitter gibt's in Zukunft was auf den Deckel.

Wer in laufenden Partien über das Menü oder per Alt-F4-Shortcut das Match verlassen will, bekommt künftig eine Warnung. Pfeift man auf die, dann hagelt's eine Matchmaking-Penalty von 10 Minuten. Und die gilt für alle Spieler in der eigenen Party.

Diese Strafe dürfte besonders dauerhafte Rage Quitter blockieren - einmalige Aussteiger, die nach der aktuellen Runde ohnehin erstmal keine Lust mehr auf For Honor haben, zucken wahrscheinlich mit den Achseln.

Aber hey, so eine Sanktionierung ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Die Bestrafung gilt übrigens nur für Matchmaking-Partien, und nicht für benutzergenerierte Scharmützel. Die volle Patch Notes für For Honors Update 1.08 gibt's im entsprechenden Reddit-Bereich.

