Ein Exploit-Bug ermöglicht Spielern von Fortnite: Battle Royale aktuell, unendlich viele Waffen aufzunehmen und ins eigene Inventar zu packen. Reddit-User killadelph82 fand heraus, wie der Trick funktioniert: Alles, was man dafür braucht, ist eine Boogie Bomb.

Man füllt das eigene Inventar auf, wirft eine Waffe auf den Boden und schleudert die Boogie Bomb dann auf sich selbst. Während man tanzt, sammelt man die heruntergefallene Waffe wieder auf. Im Anschluss müsste man in der Lage sein, so viele Waffen einzusacken, wie man will.

Entwickler Epic hat unter dem Posting lediglich »(0_0) -- on it. Thanks!« geantwortet, das Team arbeitet also aktuell an einem Fix, um den Exploit möglichst schnell zu beheben. Doch auch im Vorfeld sollte man Vorsicht walten lassen: Das Ausnutzen solcher Bugs könnte zu einem Ban führen. Und dann bringt einem das größte Inventar der Welt nichts mehr.

Update: Epic hat eine kurzfristige Lösung ins Spiel gepackt und die Boogie Bomb derzeit deaktiviert, damit niemand den Exploit nutzen kann. Sobald der Hotfix live ist, wird das Item wieder aktiviert.

Due to a bug with the Boogie Bomb, we’re going to be temporarily disabling it until we’re able to fix it. We’ll update you once this issue is solved. pic.twitter.com/bH2ZoQc9rd