Forza Motorsport 7 - Demo erschienen, hier herunterladen

Microsoft gibt bekannt, dass heute die offizielle Demo zu Forza Motorsport 7 erscheint. Ab 19:00 Uhr kann die Demo über Xbox One und Windows 10 PC heruntergeladen werden. Die Testversion bietet drei unterschiedliche Renn-Erfahrungen mit drei Autos, die einen ersten Einblick in den Facettenreichtum des Spiels geben sollen.

Das Aushängeschild des Spiels ist der Porsche 911 GT2 RS, der auch auf dem Cover des Spiels zu sehen ist. Mit ihm können wir über die neue Dubai-Strecke brettern und den Jabal-Hafeet-Pass meistern. Alternativ starten wir mit dem schweren Mercedes-Benz Tankpool Racing Truck auf der Autodromo Internazionale del Mugello in Italien durch.

Forza Motorsport 7 erscheint als Play Anywhere Titel am 3. Oktober - die Ultimate Edition erscheint bereits einige Tage vorher, am 29. September. Play Anywhere bedeutet, dass die gleiche Version nach dem kauf sowohl auf der Konsole Xbox One, als auch auf einem Windows 10 PC gespielt werden kann und die Achievements und der Fortschritt übergreifend sind.

Die Demo zum Rennspiel findet ihr im Windows-Store auf der dafür eingerichteten Produktseite zum Spiel.