Forza Motorsport 7 - Limitierter CR-Bonus verärgert VIP-Mitglieder

Wer die Ultimate Edition (100 Euro mit Vorabzugang) oder Deluxe Edition (90 Euro) von Forza Motorsport 7 gekauft hat, freut sich über Zusatzinhalte und besondere Boni - wie den 100 Prozent CR-Bonus (Credits) bei den Rennen im Rahmen des VIP-Passes. Der hat diesmal allerdings einen großen Haken: Im Gegensatz zu früheren Forza-Teilen ist er limitiert, was bei den Spielern für Ärger sorgt.

Schuld ist vor allem die schlechte Kommunikation durch Microsoft. Da vorab nicht klar war, dass der Bonus diesmal begrenzt ist, fühlen sich viele Spieler vom Publisher getäuscht. Manche geben an, dass sie die teure Edition für einen limitierten Bonus nicht gekauft hätten.

Forza 7 im Test: Die eierlegende Wollmilch-Karosse

Der CR-Bonus ist in Forza 7 auf 25 Rennen beschränkt, die sich die Spieler selbst aussuchen können. Für Verwirrung und Wut bei den Spielern sorgte die Produktbeschreibung im Microsoft-Store. Hier war die Beschränkung zunächst nicht erwähnt, erst als die Kontroverse aufkam, wurde der Text ausgetauscht. Ein Reddit-Nutzer hat beide Versionen festgehalten.

Microsoft selbst hat kein offizielles Statement abgegeben, Creative Director Dan Greenawalt reagiert auf Twitter gelassen. Man könne den Bonus ja bei den eigenen Wunsch-Rennen anwenden und er selbst benutze sie bei extralangen Rennen und habe einfach Spaß am Rennen fahren. Wirklich trösten dürfte das die Käufer aber wohl nicht.

2x CR on 25 races of your choice (4x, if stacked). I'm using them on races set to "extra long" in divisions I really enjoy racing.