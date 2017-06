Forza Motorsport 7 - Offiziell angekündigt, kommt für PC

Die Forza-Motorsport-Serie tanzt auf einer ganz besonderen Hochzeit. Sie ist weder Arcade-Rennspiel, noch Hardcore-Simulation, sondern ein wunderschön anzusehender Erbe beider Subgenres - also der perfekte Einstieg in die Welt der anspruchsvollen Rennspiele. Und deshalb seit vielen Jahren auf Microsofts Xbox ein extrem beliebtes Spiel, das mit Forza Horizon einen noch erfolgreicheres Spin-Off losgetreten hat. So, jetzt wissen Sie bescheid und können gemeinsam mit uns freudig in die Hände klatschen: Forza Motorsport 7 wurde auf Microsofts E3-Presskonferenz angekündigt - und es kommt für PC!

Den Vorgänger Forza Motorsport 6 gab's zwar auch schon für den Rechner, aber in einer abgespeckten Apex-Variante. Solche Abstufungen gehören im Play-Anywhere-Zeitalter der Vergangenheit an: Forza 7 kommt als komplettes Paket für den PC. Und den Release-Termin wissen wir auch schon: Am 3. Oktober 2017 soll's pünktlich zum Weihnachtsgeschäft losgehen.

Rein spielerisch bietet Forza 7 das, was man von der Serie erwartet: Motorsport-Rennen auf unzähligen bekannten Strecken, mit einem gigantischen Fuhrpark lizensierter Karren aus diversen Fahrzeugklassen. In der Gameplay-Demo fahren wir in Dubai mit dem brandneuen Porsche GT2RS durch die sonnigen Kurven. Wie in Forza 6 gibt's auch jetzt wieder Regenrennen, Nachtrennen und Co.