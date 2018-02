11bit Studios, Entwickler von This War of Mine, haben ein Entwicklerupdate zu Frostpunk, ihrem neuesten Projekt, veröffentlicht. Außerdem haben sie einen Releasezeitraum bekannt gegeben.

Die Entwicklung des Survival-Strategiespiels geht demnach gut voran und man will das Spiel bis spätestens Ende März veröffentlichen. In den nächsten Wochen will der Entwickler zudem neue Infos bekannt geben.

Maschinen zum Überleben in der Eiswüste

Im neuen Video zum Spiel zeigen die Entwickler auch ein neues Feature: Die Automatons. Diese Steampunk-Roboter wurden spziell dafür entwickelt, um die Überlebenschancen der Menschen in der kalten Welt von Frostpunk zu verbessern. Sie können ganze Gruppen von Arbeitern entlasten und ohne Pause arbeiten. Alles was sie dafür brauchen ist genügend Treibstoff.

11bit studios deuten aber bereits an, dass diese riesigen Maschinen auch für Probleme sorgen können. Sie scheinen die Stimmung der Bewohner zu beeinflussen und sind möglicherweise auch eine Quelle für weitere Gefahren.

