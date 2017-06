Stardock Entertainment hat sein Weltraum-Strategiespiel Galactic Civilizations 3 und insbesondere die kürzlich veröffentlichte Crusade-Erweiterung auf die Version 2.3 aktualisiert. Das Update bessert sowohl im Hauptspiel als auch im Add-on einige Fehler aus und nimmt Optimierungen am Balancing vor.

So verwaltet die Künstliche Intelligenz in der Erweiterung nun ihre Planeten sehr viel besser, führt Kriege sinnvoller und erkundet den Weltraum auf nachvollziehbarerer Art und Weise. Außerdem gibt es Überarbeitungen an den Fähigkeiten der verschiedenen Zivilisationen und die Ideologie-Punkte von Gebäuden wurden signifikant reduziert, während die Einfluss-Punkte angehoben wurden.

Beim Hauptspiel gibt es Verbesserungen an der Diplomatie-KI sowie Balancing-Anpassungen an den planetaren Verbesserungen und schnellere Zug-Zeiten.

Die kompletten Patchnotes zum Update 2.3 für Galactic Civilizations 3 finden sich auf der offiziellen Webseite. In einem Video stellen die Entwickler die Neuerungen und Änderungen zudem im Detail vor.

Galactic Civilizations 3 Crusade - Die umfangreiche Erweiterung vorgestellt bei Writing Bull

Galactic Civilizations 3: Crusade - Screenshots aus der Erweiterung ansehen