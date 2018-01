Mit Intrigue erhält der 4X-Titel Galactic Civilizations 3 eine neue Erweiterung rund um Politik und die Regierung. Spieler können hier selbst die Staatsform bestimmen.

Die Möglichkeiten umfassen ein Kabinett zu bestimmen und zwischen verschiedenen Regierungsformen wie Theokratie, Demokratie, Oligarchie, Monarchie und mehr für das eigene Volk zu wählen. Jeder Staat hat dabei seine eigenen Vor- und Nachteile.

Außerdem wird ein galaktisches News-Netzwerk hinzugefügt. Das hält Spieler mit Neuigkeiten zu Allianzen, Kriegserklärungen und mehr in der Galaxie auf dem Laufenden. Auch neue Welttypen, Technologien, planetare Verbesserungen, Waffen, Schiffmodule und ein globales Steuersystem kommen dazu.

Crusade: Das brachte die letzte Erweiterung mit

Die Erweiterung kann jetzt für 14,99 Dollar bei Stardock vorbestellt werden. Der reguläre Preis beträgt 19,99 Dollar. Zum Spielen wird das Hauptspiel benötigt, das es aktuell für 29,99 Euro bei Steam, GOG und beim Entwickler zu haben gibt.

Galactic Civilizations 3 - Screenshots zum Addon »Intrigue« ansehen

