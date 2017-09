Game of Thrones - Staffel 7: Details zur DVD & Blu-ray plus CGI-Film

Die siebte Staffel des Serienhits Game of Thrones ist mit einem neuen Zuschauer-Rekord zu Ende gegangen.

Und während sich die Fans Gedanken über das große Finale machen, wer wohl in der achten Staffel den Eisernen Thron besteigt und wie die Schlacht gegen die White Walkers in Westeros ausgehen wird, darf sich schon jetzt auf die komplette siebte Staffel auf DVD und Blu-ray freuen.

Inzwischen gibt es Details zum umfangreichen Bonusmaterial. Geschnittene oder zusätzliche Szenen gehören aber nicht dazu.

Staffel 7 ab Dezember auf DVD und Blu-ray

Die komplette siebte Staffel der Serie Game of Thrones erscheint am 14. Dezember 2017 auf DVD und Blu-ray. In den USA ist der Release-Termin nur zwei Tage früher am 12. Dezember des Jahres.

Sammler dürfen sich zusätzlich auf eine Blu-ray-Box im edlen Steelbook, eine hochwertige Digipack-Box im Schuber in limitierter Auflage (DVD & Blu-ray) sowie eine Limited Edition auf Blu-ray mit einer Mini-Ausgabe des Eisernen Throns freuen.

Das Bonusmaterial zu Staffel 7

Inzwischen steht auch fest, wie das umfangreiche Bonusmaterial der Sammelbox auf DVD und Blu-ray aussehen wird.

Neben vielen Featurettes und Specials gibt es einen 45-minütigen Animationsfilm über die Geschichte der Sieben Königslanden (Seven Kingdoms). Seht hier einen kleinen Auschnitt daraus:

Conquest & Rebellion: An Animated History of the Seven Kingdoms (Blu-ray & DVD)

From the Game of Thrones realm comes the never-before-seen story of the tumultuous events that shaped the world of Westeros for thousands of years before the series start. Cast members Pilou Asbæk (Euron Greyjoy), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Aidan Gillen (Littlefinger), Conleth Hill (Varys), Harry Lloyd (Viserys Targaryen) and Sophie Turner (Sansa Stark) team up to narrate the animated telling of Aegon Targaryen's attempts to conquer the Seven Kingdoms, written by show writer Dave Hill.

From Imagination to Reality: Inside the Art Department (Blu-ray & DVD)

Extensive two-part featurette detailing the astonishing work of Production Designer Deborah Riley and her Art Department, dissecting the process behind the creation of this season's incredible new sets, including Dragonstone, Casterly Rock, Highgarden, the Dragonpit, and more.

Fire & Steel: Creating the Invasion of Westeros (Blu-ray & DVD)

Revisit this season's most pivotal moments with this behind-the-scenes featurette, including interviews with key cast and crew breaking down how fans' favorite moments were created.

Audio Commentaries (Blu-ray & DVD)

Commentaries on every episode with cast and crew including David Benioff, D.B. Weiss, Jacob Anderson, Gwendoline Christie, Liam Cunningham, Kit Harington, Lena Headey, and more.

Histories & Lore (Blu-ray exklusiv)

7 new animated pieces that give the history and background of notable season 7 locations and storylines including The Dragonpit, Highgarden, Prophecies of the Known World, the Rains of Castamere and more all narrated by cast members including Nikolaj Coster-Waldau, Aidan Gillen, Iain Glen and more.

In-Episode Guides (Blu-ray exklusiv)

In-feature resource that provides background information about on-screen characters and locations.

Creating the North and Beyond (Digital exklusiv)

Behind-the-scenes featurette delving into the massive undertaking of creating and filming the battle in Episode 6 of Season 7.

