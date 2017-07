Game of Thrones Staffel 7 für nur 2€ online streamen - Sky Monatsticket für Neukunden

Summer is coming - und schon sehnt sich so manch hitzeanfälliger Geselle weniger nach Freibad und Eisdiele sondern mehr nach Dienst als Wächter auf der Mauer in Game of Thrones. Da kommt die siebte Staffel des Fantasy-Epos gerade recht.

Sky macht den zeitnahen Genuss der Staffel nicht nur möglich sondern sorgt auch für ein verlockendes Angebot: Das Monatsticket gibt es aktuell für nur einen Euro pro Monat, der reduzierte Preis gilt bis Ende August. Das Ticket kann mit 7 Tagen Frist jeweils zum Ende des Kalendermonats gekündigt werden (frühestens aber zu Ende August), so dass für die komplette siebte Staffel von Game of Thrones tatsächlich nur 2€ berechnet werden. Denn diese wird von Sky beginnend am 17.07. bis zum Staffelfinale am 28.08. genau passend gestreamt.

Games of Thrones S07 bis zum Staffelfinale

Das Monatsticket gibt es in verschiedenen Varianten. Als Sky Ticket Entertainment kostet es nach dem Testzeitraum 9,99€ monatlich, als Monatsticket Cinema sind es 14,99€ monatlich. Gestreamt werden kann Sky per App auf dem Smartphone oder Tablet, per Smart-TV, PC oder Konsole (Apps gibt es für Playstation 3, Playstation 4 und Xbox One). Ein Sky-Abo ist für das Ticket nicht erforderlich, es entstehen auch keine weiteren Kosten. Und neben GoT gibt es bei Sky noch 150 weitere Serien auf Abruf. Das reduzierte Angebot gilt allerdings nur für Neukunden.

Sky Ticket Entertainment für nur 1€/Monat

Wem das zu viel Binge-Watching ist, kann Sky aktuell auch für drei Monate Gratis (im Anschluss 16,99€ monatlich) inklusive HD-Festplatten-Leihreceiver gebucht werden. Die Zeit ließe sich nutzen um vorher noch die Staffeln 1 bis 6 von Game of Thrones zu schauen, die ebenfalls im Streaming-Monatsticket enthalten sind..

Aktuelle Angebote bei Sky - 3 Monate Gratis