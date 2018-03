Gamescom 2018 - Kartenvorverkauf startet heute

"Auf nach Köln!" heißt es für viele Videospielbegeisterte auch 2018 wieder. Die Gamescom öffnet dieses Jahr abermals in der Domstadt ihre Pforten. Wer dabei sein möchte, kann ab sofort Tickets bestellen. Dieses Jahr sind erstmals auch Tickets für Schulklassen aus Bundesländern im Angebot, die während der Gamescom keine Ferien haben. Schulklassen-Tickets sind in limitierter Stückzahl verfügbar und werden an Schüler und Begleitpersonen herausgegeben. Sie gelten für den 22., 23. und 24. August.

Alle Privatbesucher der Messe können sich über den folgenden Link Karten für die Gamescom 2018 bestellen. Tagestickets sind für Privatbesucher nur im Vorverkauf erhältlich. Die Publikumstage dauern vom 22. August bis zum 25. August an. Pro Tag könnt ihr euch maximal fünf Karten kaufen. Nur dann, wenn während der Gamescom noch Karten übrig sind, werden diese vor Ort an der Tageskasse erhältlich sein.

»Early Bird«-Preise

Zudem gibt es Pre-Entry-Tickets, mit denen ihr am 22. und 23. August bereits um neun Uhr morgens in die Entertainment Area gelangt. Bis zum 17. August wird es außerdem Familientickets zu kaufen geben, die für zwei Elternteile oder Erziehungsberechtigte mit mindestens zwei oder mehr Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren gedacht sind.

Fachbesucher können mit dem entsprechenden Ticket übrigens wie immer bereits früher auf die Gamescom (21. bis 23. August) und erhalten Zugang zur Business Area.

Nachfolgend die Preisliste der Karten. Es handelt sich um Early Bird-Preise, die im Laufe des Jahres steigen werden.

Tageskarte Pre-entry (Stark limitiert, nur Mittwoch und Donnerstag): 33,50 Euro

Tageskarte: 13,50 Euro (Samstag 18,50 Euro)

Tageskarte ermäßigt: 8,50 Euro (Samstag 12,50 Euro)

Tageskarte Kind (7-11 Jahre): 6,50 Euro

Tageskarte Familie: 22 Euro (Samstag 26 Euro)

Kinder von 4-6 Jahren zahlen keinen Eintritt