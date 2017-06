Ist Ezio Auditore da Firenze in Wahrheit ein charismatischer Soziopath? Und Witcher-Held Geralt eigentlich ein sexbesessener Langweiler? Heute fühlen wir im Podcast unseren größten Spielehelden auf den Zahn und diskutieren, was einen guten Heros überhaupt ausmacht - und wo viele Protagonisten versagen. Denn in Videospielen gelten andere Regeln als für Bücher, Filme und Comics.

Was ist zum Beispiel mit stummen Hauptfiguren? Spieler lieben ihren Gordon Freeman, erinnern sich an Claude Speed aus GTA 3 und die Helden aus Bioshock. Aber kann ein Charakter Persönlichkeit entfalten, wenn er in zig Spielstunden maximal einen Stöhnlaut macht, weil wir ihn versehentlich zu tief fallen lassen? Auf der anderen Seite gehen uns häufig genug Charaktere auf den Keks, die zu viel reden und allen ihre Persönlichkeit ins Gesicht drücken. Sie merken schon: Ein guter Held balanciert auf einem schmalen Grat - und genau den wollen wir im Podcast aufzeigen.

Mit dabei ist diesmal ein Spezialgast: Ann-Kathrin Kuhls von Gamez.de bringt ihre Perspektive als JRPG- und Konsolen-Expertin ein, während Kollege Michael Graf angeblich sowas wie Urlaub macht. In Wahrheit spielt er doch nur Stellaris, aber das wissen Sie nicht von uns.

