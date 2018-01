GameStars 2017: Community-Liebling - Es ist wie verhext

Die Abstimmung zum Community-Liebling ist bei den GameStars ja immer schon eine besondere Kategorie, denn hier ist wirklich alles erlaubt: Egal aus welchem Jahr, egal auf welcher Plattform - hier zählt nur, was ihr 2017 am liebsten gespielt habt.

Von allen Spielen in unserer riesigen Datenbank ist erneut ein ganz klarer Favorit hervorgegangen, der bereits bei den GameStars 2016 sämtliche Konkurrenten ganz alt aussehen ließ: The Witcher 3 sichert sich erneut die Position ganz oben auf dem Siegertreppchen. Da kann selbst PUBG, das mit weniger als der Hälfte der Stimmen von The Witcher 3 auf dem zweiten Platz landet, nur ehrfürchtig aufschauen.

Divinity: Original Sin 2 sichert sich die Bronze-Medaille und schlägt damit nur knapp den Überraschungskandidaten Zelda: Breath of the Wild - das einzige Switch-Spiel in der ganzen Liste. Bei einem so unglaublich guten Konsolentitel, wird eben auch der härteste PC-Spieler mal schwach und geht seiner Lieblingsplattform fremd, oder?

Platz 3 - Divinity Original Sin 2: Der Pflichtkauf 2017

»Grandioses Rollenspiel-Erlebnis, das unvergleichlich viele Freiheiten bietet und vor Inhalten und Möglichkeiten strotzt. Pflichtkauf!«, so lautete unser Test-Urteil zu Divinity: Original Sin 2. Die Fans sehen das offenbar ganz ähnlich und spielten das Rollenspiel-Schwergewicht rauf und runter. Zwar musste Original Sin 2 in dieser Kategorie die Krone an den Hexer abgeben, landet aber dafür bei der Abstimmung zum besten RPG souverän auf dem ersten Platz.

Platz 2 - PUBG: Spiel, Satz & Sieg

Playerunknown's Battlegrounds startete im März 2016 in den Early Access und eroberte innerhalb weniger Monate Steam wie kein anderer Titel je zuvor - und zugleich auch die Herzen der GameStar-Leser. Das faszinierende Battle-Royale-Spiel quetscht sich fast frech auf den zweiten Platz zwischen die ganzen Rollenspiele, die ansonsten die Top 10 dominieren. Und das, obwohl PUBG auch nach dem Release der Version 1.0 Ende des Jahres noch einige Ecken und Kanten aufweist.

Platz 1 - The Witcher 3: Hex, hex!

Mit fast unverschämtem Abstand gewann The Witcher 3: Wild Hunt bereits die Wahl zum Community-Liebling 2016. Genau ein Jahr später wiederholt der Hexer seinen Trick und thront erneut unangefochten auf dem ersten Platz. Das Rollenspiel-Epos von CD Projekt RED scheint die Spieler also auch fast drei Jahre nach dem Release einfach nicht loszulassen. Kein Wunder: Neben der langen Hauptstory gibt es ja noch Unmengen an Nebenquests, zwei umfangreiche Addon-Episoden und einen New Game Plus Modus - alles in Spitzenqualität!

Die Top 10 der Community-Lieblinge 2017

1. The Witcher 3

2. PUBG

3. Divinity: Original Sin 2

4. Zelda: Breath of the Wild

5. Rainbow Six: Siege

6. Skyrim

7. Age of Empires 2

8. Gothic 2: Die Nacht des Raben

9. Overwatch

10. Stardew Valley

