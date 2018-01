Auf der Evo Japan 2018 prügeln sich virtuelle Kampfsportler um die Wette. Ein Mann sorgte für Erheiterung, als er seinen Kontrahenten in King of Fighters XIV mit Dinosauriermaske auf dem Kopf besiegte. Wir fragen uns an der Stelle, wie er durch die riesige Maske überhaupt etwas sah.

Auch wenn es nicht die Absicht des japanischen Fighting-Game-Spielers Colossus ist - ein wenig beschämend ist es für seinen Gegner schon, von einem Mann mit Dinosauriermaske besiegt zu werden. Passenderweise wählte der Japaner die Spielfigur Dinosaur, um seinem Gegenüber eine Portion Prügel einzuschenken. Wenigstens umarmten sich die beiden Kontrahenten am Ende des Matchs, von bösem Blut kann also keine Rede sein.

Spieler finden immer wieder kreative Wege, ihre Gegner auf besondere Weise zu demütigen. Beispielsweise, indem sie ein Starcraft-Match mit dem Fuß spielen. In Call of Duty: Ghosts gibt es gar eine Aufgabe, die fordert, einen besiegten Gegenspieler mit dem berüchtigten T-Bagging zu demütigen.

Quelle: Kotaku