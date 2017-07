Gaming-Zubehör von Lioncast bis zu 54% reduziert - Tagesangebote bei Amazon

Monatsanfang, Tagesangebote - ein guter Zeitpunkt, sich mit neuem Gaming-Zubehör einzudecken. Heute gibt es bei Amazon großzügige Rabatte auf Produkte des aus Berlin stammenden Herstellers. Lioncast betont von Gamern für Gamer zu produzieren und tatsächlich erfreuen sich ihre Produkte auch aufgrund hoher Qualität einer großen Beliebtheit - es gibt tatsächlich Alternativen zu Logitech, Razer und Roccat.

Das Lioncast LX50 beispielsweise durfte sich erst vor kurzem im Test von Florian Klein beweisen:

"Das Lioncast LX50 im Test findet einen durchweg guten Kompromiss aus Preis und Leistung. Die Ausstattung ist für knapp 60 Euro umfangreich und das LX 50 lässt sich auch als dezenter Kopfhörer unterwegs nutzen. Die Verarbeitung ist solide, die verwendeten Materialien fühlen sich für die Preisklasse durchweg stabil an, und selbst die absteckbaren (und damit einfach austauschbaren) Kabel machen einen robusten Eindruck."

Amazon Tagesangebot: Lioncast-Zubehör bis zu 54% reduziert

Mit dabei:

6 Euro Geschenkgutschein abstauben

Amazon bereitet alles auf den ab 11. Juli stattfindenden Prime-Day vor: Bereits am 10. Juni ab 18 Uhr wird es unzählige Angebote exklusiv für Prime-Nutzer geben (Tipp: Die Deals gelten auch für Nutzer eines kostenlosen Prime-Probemonats!). Damit sich dabei noch etwas mehr sparen lässt, sollten Prime-Kunden die Amazon-App auf dem Smartphone installieren und sich dort mit ihrem Amazon-Konto einloggen. Wer zuvor noch die entsprechende und von uns unten verlinkte Landingpage besucht hat, bekommt im Anschluss einen Amazon-Gutschein in Höhe von 6 Euro per Mail zugeschickt.

