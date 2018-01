Das dritte PvP-Update für Ghost Recon: Wildlands heißt »Extended Ops« und wurde am 25. Januar veröffentlicht. Es bietet einen neuen Spielmodus und Outfits der Charaktere aus Rainbow Six: Siege.

Neuer Spielmodus: Bergung

In »Bergung« müsst ihr eine Geisel aus den Händen des feindlichen Teams retten, oder genau das verhindern. Die Geisel kann immer an verschiedenen Orten spawnen, was es dem Angreiferteam erschwert, seine Aufgabe zu erfüllen. Bei der Ortung und Planung des Angriffs helfen Gadgets wie zum Beispiel Dronen, mit denen ihr Feinde aus der Luft markieren könnt. Die Verteidiger hingegen können versuchen in der Nähe der Geisel zu verharren, oder sich etwas entfernt zu positionieren, um die Angreifer zu überraschen und aus der Entfernung auszuschalten.

Den neuen Spielmodus gibt es aktuell nur auf den Karten »Institute« und »Garage« im Quickplay sowie im Ranked Modus. Weitere Karten sollen mit zukünftigen Updates folgen.

Operatoren aus Rainbow Six: Siege

Hibana, Valkyr, Tachanka und co. helfen den Ghosts bald direkt aus: Mit dem neuen Update gibt es »Kult-Kostüme« genannte Skins, mit denen ihr das Aussehen der Charaktere von Team Rainbow annehmen könnt. Neben den drei genannten Operatoren von Team Rainbow kann man im Trailer zudem Thermite, Frost, Mute, IQ, Rook, Ela und Bandit sehen.

Ebenso gibt es Kostüme der Kartell und Unidad-Mitglieder aus der Kampagne von Ghost Recon: Wildlands. Diese besonderen Skins könnt ihr nur im PvP-Modus nutzen.

Battle Crates - Lootboxen mit Kosmetik und Waffen

Nachdem Ubisoft bereits Alpha-Packs in Rainbow Six: Siege hinzufügte, folgen mit dem Update die Battle Crates in Ghost Recon: Wildlands. Der Entwickler selbst bezeichnet sie als zusätzliche und zugängliche Möglichkeit, um den eigenen Charakter anzupassen. Die Lootboxen unterscheiden sich je nach Spielmodi. Es gibt spezielle Ghost War Crates für den PvP-Modus und Spec Op Crates für die Kampagne.

In den Ghost War Crates findet man beispielsweise exotische Waffen mit besonderen Skins, die jedoch die selben Werte haben wir ihre normalen Gegenstücke. Außerdem gibt es die bereits beschriebenen Kult-Kostüme nur in den Battle Crates. Mit Ausnahme dieser könnt ihr sämtliche der kosmetischen Inhalte im PvP- und PvE-Modus verwenden.

In den Spec Op Crates gibt es nicht nur exotische Waffen, sondern auch epische. Dazu können in den PvE-Boxen auch Fahrzeuge drin sein. Wer sich nicht auf sein Glück verlassen will, kann die Inhalte dieser Lootboxen auch als Pack im Ingame-Store kaufen.

Die nächsten Updates für Ghost Recon: Wildlands sollen im Monatsrhythmus folgen. Im Februar soll »New Assignment« erscheinen. »Reinforcement« folgt im März und für Apil ist »Bravo 6« geplant.

Ubisoft kann von seinen Spielen lernen: Die Beliebtheit von Ghost Recon: Wildlands