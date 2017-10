Ubisofts Koop-Shooter Ghost Recon: Wildlands ist an diesem Wochenende kostenlos spielbar. Egal ob PC, Xbox One oder PlayStation 4, vom 12. bis zum 15. Oktober 2017 kann der Kampf zum bolivianischen Drogenkartell getragen werden.

Das kostenlose Wochenende gibt es natürlich nicht ohne Grund: Diese Woche wurde der PvP-Modus Ghost War veröffentlicht. Hier treten vier gegen vier Spieler in Squads gegeneinander an, aus 12 vorgegebenen Klassen können die Teilnehmer auswählen.

So funktioniert Ghost War: Alle Infos zum PvP-Modus von Ghost Recon Wildlands

Egal ob PvP-Modus oder Koop-Kampagne: Am Gratis-Wochenende gibt es keine Einschränkungen zur Spielzeit, alle Inhalte sind verfügbar. Dafür müssen allerdings auch über 40 Gigabyte an Daten heruntergeladen werden, immerhin gibt es schon jetzt einen Preload via Uplay. Wer den Client öffnet, sieht direkt ein breites Banner, das zum Download führt.

Ghost Recon: Wildlands ist seit dem 07. März 2017 für PC, Xbox One und PS4 verfügbar und machte in unserem Test vor allem im Koop mit Freunden eine gute Figur.

Ghost Recon: Wildlands - Screenshots ansehen