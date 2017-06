Gibt es Momentum in FIFA, oder nicht? Im Dezember 2016 hat der Reddit-User girlfriend_pregnant behauptet, im Spielcode von FIFA 17 den Beweis für den legendären Mythos gefunden zu haben. In einer der auf Reddit veröffentlichten Codezeilen wird der Begriff sogar explizit genannt:

//--- team chemistry (0-100) (used in momentum)

Die FIFA-Community hat sich daraufhin zusammengeschlossen und versucht, Electronic Arts mit dem Hashtag #ExplainFIFAMomentum zu einer Stellungnahme zu bewegen. Bislang hat EA allerdings geschwiegen.

Wir sind der Sache nun auf den Grund gegangen und haben bei einem Anspielevent zu FIFA 18 in München mit Sam Rivera, dem Lead Gameplay Producer von FIFA, gesprochen und ihn gefragt, was es mit Momentum und dem angeblichen Beweis auf Reddit auf sich hat.





"Für Momentum gibt es einfach keinen Grund."

Dass er auch manchmal verzweifelt, wenn er in letzter Minute noch verliert und sowas schon mal für Frust sorgen kann, gibt Sam Rivera sofort zu. Allerdings wäre es seiner Meinung nach Unsinn, dafür sofort eine geheime Gameplay-Mechanik verantwortlich zu machen.

"Mit Momentum haben wir nichts zu tun! [...] Warum sollten wir solch ein geheimes Feature in unserem Spiel verstecken? Dafür gibt es einfach keinen Grund. Alles, was wir tun wollen, ist die Mechaniken des echten Fußballs zu nehmen und sie in ein authentisches Spiel umzuwandeln."

Die angeblichen Leaks des Spielcodes, die mit Zeilen wie "if user has greater than 70% of possession and after 20 minutes do increase difficulty by 0,25" das Momentum beweisen sollten, haben laut Rivera einen völlig anderen Ursprung.

"Im Spiel gibt es die Adaptive KI. Wenn du anfängst, mit zu vielen Toren Vorsprung zu gewinnen, dann bemerkt das Spiel das und schlägt dir vor, den Schwierigkeitsgrad zu steigern. Darauf könnten sich diese Codezeilen beziehen. Mit dem eigentlichen Gameplay haben sie aber nichts zu tun."

"Beim Gameplay gibt es keinen Zufall!"

Auf die Frage hin, ob in FIFA womöglich der Zufall so stark sein könnte, dass Spiele sich auf einmal vollkommen drehen, entgegnete er, dass auch dieser unberechenbare Faktor quasi nicht im Spiel zu finden ist.