FIFA 18 - Video: Die 6 wichtigsten Neuerungen

Donnerstag, 27. Juli 2017 um 17:03

FIFA 18 hat es nicht leicht in die großen Fußstapfen des starken Vorgängers FIFA 17 zu treten. Was hat sich EA also dieses Jahr einfallen lassen, um den Fans ein neues Spiel bieten zu können?

Wir stellen Ihnen die sechs wichtigsten Neuerungen von EAs neuer Fußball-Simulation vor und verraten Ihnen, ob diese auch wirklich etwas taugen. Zumindest auf dem Papier klingen Neuheiten wie zum Beispiel die Einführung der 3. Liga und des DFB-Pokals oder das neue Motion-Technology-System zur besseren Berechnung der Spieleranimationen schon mal nicht schlecht.

Einen ausführlichen Bericht und einen kompletten Überblick über alle Neuerungen finden Sie in unserer Preview zu FIFA 18. In unserem Special zur zweiten Saison des Storymodus The Journey erfahren Sie außerdem alles zur Rückkehr von Alex Hunter.

FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 für PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, sowie auf der PS3 und der Xbox 360.