Der Oktober weilt nicht mehr allzu lange unter uns und Halloween rückt immer näher. Auch die Vertriebsplattform GOG feiert den Gruselmonat und wird vom 26. Oktober (Start ist um 15 Uhr) bis zum 2. November 2017 (bis 23 Uhr) zahlreiche Spiele vergünstigt anbieten. Insgesamt können Interessierte über 200 Halloween Angebote durchstöbern und bis zu 90 Prozent sparen.

Wer dabei 12,79 Euro oder mehr ausgibt, erhält Telltale Games verrücktes Adventure Tales from the Borderlands gratis dazu. Der Code für das Gratisspiel wird per E-Mail verschickt, sobald der Zielbeitrag erreicht ist.

Außerdem werden 30 weitere Spiele dem Service GOG Connect hinzugefügt, darunter Hand of Fate, SOMA, Amnesia und Layers of Fear. Mit GOG Connect könnt ihr Spiele, die ihr auf Steam gekauft habt, kostenlos auch bei GOG freischalten und erhaltet so eine DRM-freie Version.

Hier einige Highlights der reduzierten Titel und Pakete: