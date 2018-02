GOG.com - The King of Fighters 2002 für kurze Zeit kostenlos

The King of Fighters 2002 gibt es auf der Verkaufsplattform GOG.com aktuell kostenlos. Um das Spiel herunterladen zu können, benötigt man einen GOG-Account. Ist man angemeldet, betätigt man den Button »Hols dir gratis« und das Spiel taucht nach einiger Zeit in der eigenen Bibliothek auf.

Aushängeschild von The King of Fighters 2002 sind die hitzigen 3v3-Kämpfe, bei denen der Sieger einer Runde gegen den nächsten Gegner antritt, bis eine Seite keine Kämpfer mehr übrig hat.

Der PC-Port des Kampfspiels von SNK gilt aber mangels frei belegbare Tasten und der offiziellen Unterstützung von nur einem Controller als eher umständlich zu handhaben. Aber da man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut, können Fans von Prügelspielen den Klassiker The King of Fighters 2002 getrost einmal ausprobieren.