GOG.com Weekly Sale - Die aktuellen Angebote, Double Dragon Trilogy als Gratis-Bonus für Käufer

Auf der Online-Plattform GOG.com findet derzeit mal wieder ein Weekly Sale statt. Das Highlight darin ist sicherlich die GOTY-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt für 24,99€. Das Mega-Rollenspiel, in dem die Geschichte von Hexer Geralt ihren Abschluss findet, hat dank glaubwürdiger Charaktere, einer lebendigen Welt und spannender Quests in unserem Test richtig abgeräumt, genau wie die beiden großen Story-DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine.

Wer bei der wöchentlichen Verkaufsaktion zuschlägt, erhält zusätzlich zum eigentlichen Kauf die Prügelspielsammlung Double Dragon Trilogy gratis dazu. Darin enthalten sind die drei Episoden Double Dragon, Double Dragon 2: The Revenge und Double Dragon 3: The Rosetta Stone.

Der Code für Double Dragon Trilogy kann allerdings nur bis zum 10. Juli eingelöst werden, zu lange warten sollten Käufer mit der Aktivierung also nicht.

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY-Edition für 24,99€ bei GOG

Einige Angebote aus dem aktuellen Weekly Sale von GOG.com