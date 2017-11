Die Gewinner der diesjährigen Golden Joystick Awards stehen fest. Freuen darf sich Entwickler Bluehole, dessen Spiel Playerunknown's Battlegrounds als PC-Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde und außerdem in der Kategorie "Best Multiplayer Game" gewonnen hat. Abräumer des Abends ist hingegen Breath of the Wild.

Der neueste Teil der The Legend of Zelda-Reihe gewann gleich in vier Kategorien, namentlich "Best Audio", "Nintendo Game of the Year", "Critics' Choice Award" und "Ultimate Game of the Year". Nintendo EPD nahm zusätzlich den Preis für "Studio of the Year" mit nach Hause.

Auch das PS4-exklusive Horizon Zero Dawn konnte sich mehrfach durchsetzen. Neben dem Award fürs beste Storytelling gewann es auch den Preis für das beste Playstation-Spiel. Aloy-Sprecherin Ashly Burch darf sich außerdem über den Sieg in den Kategorien "Best Gaming Performance" und "Breakthrough Award" freuen.

Der Award für das beste Xbox-Spiel ging an Cuphead. Der Plattformer hat außerdem den Preis für das beste visuelle Design gewonnen.

Auf der nächsten Seite haben wir die Gewinner aller Kategorien aufgelistet.