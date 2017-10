Grafikkarten-Nachfrage durch Krypto-Mining - GTX 1060 besser verfügbar, RX-500-Serie weiterhin teuer

In den vergangenen Monaten stiegen die Preise für Mittelkasse-Grafikkarten wie Geforce GTX 1060 von Nvidia und Radeon RX 580 von AMD durch das Schürfen der Kryptowährung Ethereum stark an, auch die Verfügbarkeit verschlechterte sich drastisch. Spieler waren gezwungen entweder mehr Geld auszugeben oder sich in Warten zu üben.

Trotz eines weiterhin hohen und für eine Kryptowährung relativ stabilen Ethereum-Kurses von derzeit über 280 Euro, bessert sich die Verfügbarkeit der Grafikkarten bis 300 Euro und auch die Preise sinken wieder auf ein vertretbares Niveau herab – zumindest bei GPUs von Nvidia.

Wer sich fragt, was eine Kryptowährung überhaupt ist, dem empfehlen wir unseren Übersichtsartikel: Krypto-Mining - Was ist das und wie funktioniert es?

GTX 1060 wieder ab 250 Euro zu haben

Einige Modelle der Geforce GTX 1060 sind wieder ab 250 Euro erhältlich und bei mehreren Händlern auf Lager, das betrifft insbesondere günstige Custom Designs von Zotac, Palit und Gainward. Auch die von uns getestete Geforce GTX 1060 OC von KFA² ist wieder verfügbar, mit einem Preis ab 270 Euro kostet sie nur noch rund 20 Euro mehr als zum Testzeitpunkt Ende Mai.

Auch teurere Custom Designs auf Basis des GP106-Grafikchips mit üppigeren Kühlungen und entsprechend höheren Taktraten sind im Preis gefallen: So kostet die Geforce GTX 1060 Gaming X 6G von MSI derzeit rund 310 Euro und damit etwa 30 Euro mehr als vor dem einsetzenden Mining-Hype rund um Ethereum.

Selbst Modelle mit höheren Speichertaktraten von effektiven 9,0 GHz sind wieder erschwinglich geworden: Die Geforce GTX 1060 Aorus Xtreme Edition 6G 9Gbps von Gigabyte wird derzeit ab 330 Euro gelistet und ist bei mehreren Händlern ab Lager verfügbar.

AMDs RX-500-Serie verfügbar, aber teuer

Die Mittelklasse von AMD ist den letzten Wochen wieder besser verfügbar, wird aber weiterhin zu einem deutlich höheren Preis angeboten. Die eigentlich für 200 Euro eingeführte Radeon RX 570 mit 4,0 GByte VRAM gibt es derzeit ab 240 Euro, besser ausgestattete Custom Designs wie die Asus RX 570 ROG Strix OC kosten mindestens 260 Euro, einige Modelle kosten gar mehr als 300 Euro.

Bei der schnelleren Radeon RX 580 mit 8,0 GByte VRAM sieht es ähnlich aus: Erste Modelle sind ab 280 Euro zu haben, für die von uns getestete RX 580 Gaming X 8G von MSI werden knapp 320 Euro verlangt. Modelle mit nur 4,0 GByte VRAM werden ab 260 Euro gelistet. Die Verfügbarkeit der RX-500-Serie hat sich damit zwar verbessert, die Preise sind aber weiterhin für die gebotene Leistung etwas zu hoch.