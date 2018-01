Während die Preise für Grafikkarten mit dem Mining-Boom ins Unermessliche zu steigen scheinen, nutzt Media Markt die Gelegenheit und setzt werbewirksam ein Zeichen im Preiskampf: Auf der Dreamhack LAN-Party in Leipzig verkauft Media Markt nämlich diverse Grafikkarten zum eigentlich anvisierten Normalpreis, der nach aktueller Marktlage allerdings tatsächlich ein Schnäppchenpreis ist.

Wie ComputerBase berichtet, bietet der Händler auf dem Gelände der Messe Leipzig sowie in den Märkten Leipzig und Riesa die nachfolgenden Grafikkarten deutlich unter den aktuellen Preisen einschlägiger Online-Händler an:

Media Markt hat außerdem eine Reihe weiterer PC-Hardware im Angebot, darunter vor allem Peripheriegeräte wie Tastaturen, Mäuse und Headsets. Der vollständige Katalog findet sich als PDF auf der offiziellen Media-Markt-Webseite.

