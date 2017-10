GTA 5 - Glitch ruiniert Speedrun-Weltrekord

Der Twitch-Streamer DarkViperAU stand kurz davor, den Speedrun-Weltrekord von Grand Theft Auto 5 (6:36:48) in der Kategorie »Classic%« zu brechen, doch ein Bug machte das Vorhaben unmöglich. In »Classic%« dürfen Spieler unter anderem keine Taxis für Schnellreisen benutzen und müssen das Spiel mit dem Ende C beenden.

DarkViperAU befand sich in der letzten Heist-Mission »Das große Ding«, die nach Abschluss zur finalen Mission geführt hätte. Der Streamer musste sein Auto auf die Ladefläche eines Tracks fahren, doch Schüsse aus einem Helikopter ließen nach nur wenigen Sekunden seinen hinteren rechten Reifen platzen. Bereits dieser unglückliche Vorfall hat ihn einige Sekunden gekostet - geschafft hätte er die Mission trotzdem.

Nachdem jedoch sein Auto wie per Geisterhand auf die gegenüberlegende Straßenspur geworfen wurde, schaffte es der Australier nicht mehr rechtzeitig auf die Ladefläche und musste die Mission wiederholen. Wäre es nicht zu diesem Bug gekommen, wäre der Weltrekord wahrscheinlich um mehr als drei Minuten verbessert worden. Eine Twitch-Aufzeichnung zeigt die beschriebene Stelle.

Worst Run Death Ever von DarkViperAU auf www.twitch.tv ansehen

Auf Twitter tat der Speedrunner anschließend seinen Unmut kund:

That world record would have stood for a long time. The execution was impecable. RNG far from perfect but my game was A+. All for nothing.