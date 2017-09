GTA 5 - Neuer Rekord: Jetzt das meistverkaufte Spiel in den USA

VentureBeat berichtet, dass GTA 5 nun das bisher meistverkaufte Spiel in den USA ist. Dies geht aus einem Bericht des Marktforschungsunternehmen NPD Group hervor. Die Aussagen beziehen sich sowohl auf den Umsatz als auch auf die verkaufte Stückzahl. Download-Verkäufe werden ebenfalls dazu gezählt.

Das Open-World-Spiel von Rockstar Games war insgesamt 41 Mal in den Top 10 der US-Charts. Damit war GTA 5 16 Mal häufiger als jeder andere Titel vertreten. Im August 2017 hat GTA sogar wieder den zweiten Platz der US-Verkaufscharts erobert.

Darüber hinaus berichtet die NPD Group, dass in den USA im Monat August 282 Millionen Dollar für PC- und Konsolenspiele ausgegeben wurden. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang von rund drei Prozent.

