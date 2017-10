GTX 1070 Ti offiziell vorgestellt - Preis, Specs und Release Datum

Die Geforce GTX 1070 Ti ist ab heute offiziell von Nvidia bestätigt und als GTX 1070 Ti Founders Edition (Referenzmodell) auch schon im Online Store von Nvidia für 469 Euro vorbestellbar – die Auslieferung soll am 2. November 2017 erfolgen, ab dann sind auch die Custom Designs der Grafikkartenhersteller verfügbar.

Die zahlreichen Gerüchte und Leaks der letzten Wochen haben sich hinsichtlich der Specs größtenteils bewahrheitet und die GTX 1070 Ti siedelt sich mit 2.432 Shader-Einheiten zwischen GTX 1070 (1.920 Shader) und GTX 1080 (2.560 Shader) an. Der VRAM der GTX 1070 Ti besteht wie bei der GTX 1070 aus 8,0 GByte GDDR5 und taktet ebenfalls mit 8,0 GHz effektiv über ein 256-Bit-Interface.

Die GTX 1070 Ti Founders Edition besitzt genau die vorhergesagten Taktraten von 1.607 MHz Base und 1.683 MHz Boost, die Stromversorgung erfolgt über einen 8-Pin-Stecker. Custom Designs der 1070 Ti nutzen voraussichtlich meist einen 8- und einen 6-Pin-Anschluss, wie bei der Palit GTX 1070 Ti Jetstream, die bereits bei uns in Redaktion eingetroffen ist – Benchmark-Ergebnisse der 1070 Ti dürfen wir aber erst am 2. November 2017 veröffentlichen.

Taktbegrenzung bestätigt

Die Taktraten der GTX 1070 Ti Founders Edition gelten (wie im Vorfeld erwartet) tatsächlich auch für die Custom Modelle der GTX 1070 Ti. Im Auslieferungszustand takten also alle 1070-Ti-Modelle mit den vorgegebenen 1.607 / 1.683 MHz (Base/Boost), eine werkseitige Übertaktung ist den Herstellern damit anscheinend tatsächlich von Nvidia untersagt!

Der Grund dafür ist offensichtlich: Ab Werk übertaktete Varianten der 1070 Ti sollen nicht schneller sein als eine nicht übertaktete GTX 1080, um deren Verkäufe nicht zu gefährden.

Nichtsdestotrotz will Nvidia die GTX 1070 Ti laut eigenem Blog Post als »overclocking monster with plenty of headroom for gamers« entwickelt haben und dafür sollen sich die Custom Designs dank aufgebohrter Kühlung und Stromversorgung im Vergleich zur Founders Edition auch besonders gut eignen.

Laut Nvidia dürfen Käufer die GTX 1070 Ti also gerne übertakten, es sollen aber keine 1070 Ti-Modelle erscheinen mit ab Werk garantierter Übertaktung, wie es bei den anderen GTX-Modellen gang und gäbe ist. Damit wird zwar einerseits die 1080 nicht gefährdet, während Übertaktung weiterhin möglich bleibt, aber natürlich geht dann auch die Verantwortung für die Übertaktung auf den Käufer über und liegt nicht beim entsprechenden Hersteller.