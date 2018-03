Gwent - Arena-Modus mit Gaunter O'Dim jetzt verfügbar

Der Arena-Modus für CD Projekts Witcher-Sammelkartenspiel Gwent ist ab sofort verfügbar. In Gwent: Arena erfüllt ihr Verträge mit Gaunter O'Dim, dem dämonischen Antagonisten aus der Witcher-3-Erweiterung Hearts of Stone, stellt aus zufälligen Karten ein Starterdeck zusammen und duelliert euch dann mit anderen Spielern.

Um Zugang zur Arena zu erhalten, zahlt ihr eine Spiegelscherbe (an Gaunter O'Dim, den Spiegelmeister). Diese kostet wiederum 150 Einheiten der Spielwährung Erz oder rund 2 Dollar Echtgeld auf GOG.com. Zum Vergleich: Ein Kartenfass, über das zufällige Karten für euer Deck in Gwent erstanden werden, kostet 100 Erz. Wer sich bis zum 7. März in Gwent einloggt, bekommt übrigens drei »Mirror Shards« geschenkt.

In dieser News findet ihr weitere Infos zu Gwent: Arena.