Half-Life 2 - Sprecher von Eli Vance ist verstorben

Der US-amerikanische Schauspieler Robert Guillaume ist gestern Nacht im Alter von 89 Jahren an den Folgen von Prostatakrebs verstorben. Guillaume dürfte PC-Spielern vor allem aus Half-Life 2 bekannt sein. Dort lieh er in der englischen Sprachausgabe dem Widerstandstkämpfer und Vater von Alyx, Dr. Eli Vance seine Stimme.

Bekannt geworden ist der Schauspieler durch seine Rolle als Benson Du Bois in der Comedy-Serie »Soap - Trautes Heim« und dem Spin-Off »Benson«. Des Weiteren übernahm er in der englischen Version von Der König der Löwen die Sprecherrolle des alten Rafiki. 1999 hatte Guillaume bereits einen Schlaganfall erlitten, konnte später allerdings wieder als Schauspieler arbeiten.

Marc Laidlaw, der Autor von Half-Life 2, erinnert sich an die Arbeit mit Guillaume und an die Geschichte, wie der Schauspieler überhaupt zum Cast gestoßen ist: Auf der Suche nach einer Stimme für Eli Vance haben die Spielentwickler den Talentscouts den Auftrag gegeben haben, jemanden wie Robert Guillaume zu finden. Diese antworteten nur mit: »Warum nicht Robert Guillaume selbst?«

When casting for Eli Vance, we told our talent scouts, "Someone like Robert Guillaume." They said, "They said why not Robert Guillaume?"

I am very sorry to hear about the demise of Robert Guillaume. I learned a lot from him about writing to the specific strengths of an actor.