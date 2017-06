Halo 6 - Keine Ankündigung auf der der Gamescom, sagt 343 Industries

Entwickler 343 Industries hatte zwar schon vor der E3 angekündigt, dass man weder Halo 6 noch ein mögliches Halo 3: Anniversary zeigen werde, etliche Fans hatten sich aber trotzdem Hoffnungen auf eine Ankündigung gemacht. Dass der Master Chief auf der Microsofts E3-Pressekonferenz mit Abwesenheit glänzte, sorgte also dementsprechend für traurige Gesichter, die angekündigte kleine Überraschung von 343 entpuppte sich »nur« als Add-On für Halo Wars 2.

In einem Blog-Post auf halowaypoint.com hat sich nun 343s Jeff Easterling zu Wort gemeldet und in Aussicht gestellt, dass man auch in der nächsten Zeit nichts von einem großen neuen Halo-Teil (sprich: Halo 6) hören wird. Er schließt dabei auch explizit die nächsten Messen aus, die sich für so eine Ankündigung eignen würden:

"Ich möchte noch einmal klarstellen, dass wir in der nächsten Zeit nicht über den nächsten großen Halo-Teil sprechen werden. Und nein, dass bedeutet nicht Gamescom. Oder PAX."

Damit dürfte Easterling auch ein mögliches Halo 3: Anniversary meinen, das gemäß dem Zeitplan - vor 10 Jahren erschien Halo 3 auf der Xbox 360 - eigentlich in diesem Jahr fällig wäre. Trotz der Ankündigung dürfte 343 Industries bereits fleißig an Halo 6 werkeln, und dabei voraussichtlich wieder den Master Chief in den Fokus stellen - den Fans kam die Halo-Legende in Halo 5: Guardians zu kurz.

Alle wartenden Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden - und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Entwickler etwas spruchreifes zu verkünden haben. Jeff Easterling sagt dazu:

"Vertraut uns, wenn wir bereit sind, den sprichwörtlichen Vorhang zur Seite zu ziehen, werdet ihr es erfahren. Es wird allerdings nicht sehr bald sein. "

