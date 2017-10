»Die Schlotternächte« - so heißt das Halloween-Event in Hearthstone, das am 24. Oktober 2017 startet und jedem ein Kartenpaket aus der Erweiterung »Das Flüstern der Alten Götter« und einen freien Arena-Zugang schenkt, der bis zum 30. Oktober das Kartensammelspiel startet. Wer sich zwischen dem 31. Oktober und dem 5. November einloggt, erhält ein Kartenpaket aus der aktuellsten Erweiterung »Ritter des Frosthrons« und wieder einen Arenazugang umsonst.

Vom 24. Oktober bis zum 6. November steht ebenfalls ein neuer Arenamodus mit zwei Klassen bereit. Blizzard erklärt den neuen Modus auf ihrer Seite folgendermaßen:

Während der Schlotternächte könnt ihr einen brandneuen Arenamodus mit zwei Klassen ausprobieren - mit einer kleinen Besonderheit: Jede der neun klassischen Hearthstone-Helden wird ein Kostüm tragen! Wenn ihr während der Schlotternächte eine Arenarunde startet, wählt ihr zuerst einen Helden und danach eine Heldenfähigkeit. Die Karten, die euch dann in der Auswahl angeboten werden, enthalten Karten BEIDER Klassen, zusätzlich zu neutralen Karten.

Darüber hinaus wird die Sleepy Hollow Saga vom 25. bis 28. Oktober in Hearthstone Einzug halten. Zumindest ein wenig, denn der kopflose Reiter stellt sich euch im Kartenchaos-Modus entgegen. Darin müsst ihr den Unhold mit einem speziell zusammengestellten Deck bezwingen, dass aus Karten mehrerer Klassen besteht. Bei Erfolg winkt wieder ein kostenloses Kartenpaket.