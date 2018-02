Heroes of the Storm - Maiev zum Release OP, direkt generft

Nur wenige Tage nachdem sich die Nahkampf-Assassine Maiev der Helden-Riege in Heroes of the Storm anschloss, wurde sie bereits einer Balancing-Überarbeitung unterzogen. Die Nachtelfe stellte sich zuvor als wahres Schadensmonster heraus und konnte es mühelos mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufnehmen.

Wie Blizzard in einem Blog-Post anmerkt, ist das durchaus so gewollt gewesen, doch sind sie sich mit der Community einig, dass ihre Effizienz andere Helden zu sehr in den Schatten stellte. Clips, die diesen Umstand bewiesen, häuften sich in den letzten Tagen (Danke an Mein-MMO). Eine Siegesrate von knapp 70 Prozent auf einigen Karten war dann der letzte Beweis, dass ein Patch dringend nötig war.

Um ihre Gleven nun etwas weniger tödlich zu gestalten, hat Blizzard den Schaden automatischer Angriffe verringert und ihr weniger Panzerung gegeben. So soll sie mehr Zeit in Teamkämpfen verbringen und leichter durch andere Helden gekontert werden.

Die vollständigen Balancing-Anpassung

Werte

Der Schaden automatischer Angriffe wurde von 162 auf 150 verringert.

Der Grundwert der Lebenspunkte wurde von 2.150 auf 2.236 erhöht.

Die Lebensregeneration wurde von 4,48 auf 4,66 pro Sekunde erhöht.

Fähigkeiten

Dolchfächer (Q): Der Schaden wurde von 180 auf 170 verringert.

Reflexe der Wächterin (D): Gewährt keine passive Panzerung mehr.

Talente