Hidden Agenda - Neues Horrorspiel der Until-Dawn-Macher angekündigt

Die Entwickler Supermassive Games stellen ihr neues Horrorspiel-Projekt vor. Beim Anschauen von Streams zu ihrem interaktiven Teenie-Horror-Slasher Until Dawn entstand die Idee, auch die Zuschauer ins Spielgeschehen miteinzubeziehen.

Hidden Agenda nennt sich das neue Spiel, in dem die Spieler einen Serien-Killer namens »The Trapper« jagen. Der Clou: Freunde und Familie auf dem heimischen Sofa dürfen gemeinsam Spielentscheidungen treffen - vorausgesetzt, jeder besitzt ein eigenes Smartphone. Über Sonys neue Technologie »PlayLink« werden Android- und iOS-Geräte so zu Second-Screen-Eingabegeräten.

Zusätzlichen sollen Elemente aus Brettspielen in dieser Form Einzug ins Spiel halten. Da jeder Spieler einen eigenen Bildschirm besitzt, können dort die namensgebenden »Hidden Agendas«, also geheime Aufgabenstellungen übermittelt werden. So werden Spieler zum Beispiel dazu aufgefordert, in bestimmten Situationen gegen die Gruppe zu arbeiten oder eine bestimmte Entscheidung zu forcieren.

Wie auch in Until Dawn kann jeder Charakter im Spiel sterben, so dass die Geschichte sich je nach Gruppe und Entscheidung unterschiedlich formt. Das Spiel erscheint 2017 exklusiv für PlayStation 4.