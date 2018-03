Hitman - Episode 2 zeitweise kostenlos für alle spielbar

Der Frühling ist da! Auch wenn man das draußen vielerorts nicht sieht (hier liegt ordentlich Schnee), feiert Hitman-Entwickler IO Interactive das mit einem »Free Spring Pack«, über das die zweite Episode des Hitman-Reboots vom 21. März bis zum 3. April kostenlos für alle Spieler auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar ist. Dort muss man im jeweiligen Store einfach nach dem Stichwort suchen.

Auf den Konsolen ist das Angebot schon live, die Steam-Version sollte im Laufe des Tages folgen. Einmal heruntergeladen, darf man die Episode behalten. Das Paket enthält die Hauptmission »World of Tomorrow« in der italienischen Stadt Sapienza, sowie 20 Mastery Level (mit neuen Waffen und Items, die man freispielen kann), alle Escalation Contracts mit Spezialaufgaben, Herausforderungen, Features Contracts und Achievements. Auch die reaktivierten Elusive Targets für den Ort sind mit dem kostenlosen Paket spielbar.

Hitman - Screenshots ansehen

Der Tutorial-Einstieg in der ICA Facility mit zwei Story-Missionen, zwei Escalation Contracts und zahlreiche Achievements und Challenges ist ebenfalls mit dabei.

Wer das alles abschließen will, dürfte allein mit dem Intro und einer Episode gut beschäftigt sein, zumal das italienische Örtchen zu den spannenderen Schauplätzen im Spiel gehört. Einzeln kosten die in Episoden unterteilte Spielabschnitte aktuell jeweils 7 Euro auf Steam. Wer gleich alles haben will, kann aber auch zur Game-of-the-Year-Edition greifen. Entscheidet man sich nach der Sapienza-Episode dazu, darf seinen Fortschritt ins Spiel übernehmen.

Quelle: Resetera