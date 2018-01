Housemarque hat in einem Steam-Blogpost bekannt gegeben, dass sie im Moment nach Testern für ein kommendes PC-Spiel suchen. Die Entwicklung befindet sich jedoch noch in einem sehr frühen Stadium, ein Release in nächster Zeit ist also unwahrscheinlich.

Zuvor entwickelte das Studio die Shoot'em Ups Resogun und Nex Machina, die ein sehr positives Kritikerecho hervorrufen konnten. Nach enttäuschenden Verkaufszahlen zogen sie jedoch die Reißleine und kündigten an, fortan das Genre ruhen zu lassen. Daher verwundern die Worte der Entwickler nicht, dass man bei dem neuen Projekt »kein Arcade-Spiel erwarten sollte«.

Über ein Online-Dokument können sich Interessierte als Spieletester bewerben. Für die Anmeldung müsst ihr eure Email, Adressdaten und weitere Kontaktmöglichkeiten angeben. Wer angenommen wird, muss einen Geheimhaltungsvertrag unterschreiben und bekommt dann weitere Informationen zugeschickt.