HP Pavilion 32 Zoll 1440p-Monitor, Ryzen-PC mit GTX 1060 - Angebote bei Notebooksbilliger

Der HP Pavilion 32 ist bereits ein alter Bekannter in den Deals, allerdings bietet der Monitor auch einiges zum vergleichsweise niedrigen Preis. Satte 32 Zoll Diagonale beispielsweise, ein hochwertiges VA-Panel mit sehr guter Farbwiedergabe und erstklassigen Blickwinkeln. Die Auflösung beträgt 2.560x1.440 Pixel - auch von Mittelklasse-Grafikkarten zu stemmen und von der Pixeldichte etwas besser als 24 Zoll mit FullHD. Hier kommen vor allem AMD-Grafikkarten in Frage, da bei diesen auch Freesync (48-75 Hz) genutzt werden kann. An sich sehr praktisch allerdings ungünstig auf der Rückseite platziert: Ein Hub für USB 3.0 ist auch vorhanden. Der Preis von 289€ lässt sich bei Zahlung mit Masterpass noch einmal um 20 Euro senken.

HP Pavilion 32 Monitor 32 Zoll 1440p, Freesync, 75 Hz für nur 289€

Weitere Angebote:

Wer hingegen eher einen günstigen PC mit ausreichend Leistung für aktuelle Spiele sucht: In den Wochenangeboten findet sich auch ein PC von Notebooksbilliger. Der recht stolz »NBB Alleskönner« genannte PC ist mit einem Ryzen 5 1500X (4 Kerne, 8 Threads), 8 GByte RAM, 120 GByte SSD und 1,0 TByte HDD ausgestattet. Genug Power für FullHD und mit Einschränkungen auch 1440p und VR bietet die GTX 1060 mit 6,0 GByte GDDR5. Ein Betriebssystem ist nicht vorinstalliert.

NBB Alleskönner NN01156 Gaming-PC Ryzen 5 1500X, GTX 1060 6GB für nur 799€